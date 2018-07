La increíble historia del hombre que lleva 20 años comiendo ladrillos

Pakkirappa Hunagundi desarrolló el gusto por objetos no comestibles con 10 años, ahora tiene 30 años y no puede parar. Ahora asegura que consume hasta tres kilos de escombros al día encontrados en su aldea de Karnataka, en la India. Lo extraño es que asegura que no ha sufrido ninguna enfermedad todavía.

Liopardo | Liopardo

Hunagundi podría pacer un trastorno conocido como Pica, una variante de un tipo de trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales como tierra, tiza, yeso entre otras.

Liopardo | Liopardo

Su extraña adicción le causa muchas molestias a sus familiares y amigos que han intentado ayudarlo pero él parece fascinado con los ladrillos y el barro.

Liopardo | Liopardo

En este vídeo asegura que no quiere dejarlo y piensa aprovechar su creciente fama como “comedor de ladrillos” para ganar dinero.