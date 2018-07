La gente esta indignada con lo que estos padres hicieron con su bebé y esperamos que la tendencia no se extienda

Los bebés siempre causan ternura en las redes sociales por su inocencia y apariencia inofensiva. De hecho, una de las partes del cuerpo de los pequeños que más suelen gustar son las manos y los pies, aunque mantener sus uñitas cortas es una tarea compleja para sus padres. Sin embargo, hay un bebé que ha provocado justo la reacción contraria. Al parecer sus padres han decidido dejar que sus uñas luzcan largas y han querido compartirlo con los usuarios. Algunas personas no dudaron un segundo en dejar comentarios alertando de lo peligroso que es para el bebé tener las uñas así de largas. Tengamos o no hijos, más de una vez hemos visto que los movimientos de los bebés son bruscos y no para de frotarse los ojos con las manos. Ante la pregunta de @daily_earthpix sobre si a los usuarios de Instagram les parecía bonito o no, la mayor parte de los comentarios lo negaron y consideraron peligroso. Y a ti, ¿qué te parece?