La falsa historia de un japonés que muere aplastado por su colección de revistas porno se vuelve viral

El Daily Mail, Sky News, The Sun, Mirro, Antena 3 y hasta nosotros caímos en las redes de una increíble noticia falsa que se ha vuelto viral. Al parecer la información contaba como Joji, un hombre japonés de 50 años de edad, había fallecido aplastado por su colección de revistas porno de seis toneladas. Aparentemente su cuerpo había sido encontrado unos seis meses después, cuando el propietario del piso entró en la vivienda para saber por qué no había pagado el alquiler. Un miembro del equipo de limpieza contratado fue quien encontró el cuerpo del hombre sepultado entre las revistas. No existe ninguna fuente fiable que respalde esta noticia y ningún medio o agencia en Japón había publicado la información.