Este chico de 24 años llamado Liam Smyth tuvo la cita de Tinder más desastrosa de la historia en Bristol. Quedo con una chica a cenar en Nandos y luego fueron a casa a ver un documental. Todo iba bien hasta que en mitad del visionado ella se levanta para ir al baño pero no vuelve. La cadena no funcionaba y ella decide coger sus heces con papel higiénico y tirarlas por la ventana con tan mala suerte que se quedan en la repisa. La chica intenta salir por la ventana para recogerlas pero se queda atascada. Cuando Liam va al baño a ver qué pasa ella termina confesándolo todo. La historia se volvió viral después de que Liam creará una página en Go fund me para recaudar dinero con el que pagar la reparación de su ventana. Las 20 fotos de Tinder más bizarras