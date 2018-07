La carta de su exnovia que un joven estadounidense corrigió, calificó y se volvió viral

Suspender una asignatura escolar puede ser algo habitual para muchos.Pero obtener una D- (muy deficiente) en una carta de amor cuya calificación estuvo en manos de un exnovio, es ciertamente algo poco frecuente. Esta es la nota que se llevó la carta de disculpas que le envió una joven a Nick Lutz. Lutz, un estudiante estadounidense de 20 años, la leyó, sacó un marcador rojo y corrigió todas las faltas de la nota de cuatro páginas para luego devolverla a su exnovia.

Antes de devolvérsela a su novia decidió publicar fotos de la carta en su cuenta de Twitter y el tema se volvió viral. "Me siento un poco culpable pero al mismo tiempo, no creo en la carta en absoluto", explico a la BBC y añadió "me ha mentido antes. Sentí que era otra manera de hacerme sentir como si yo fuera estúpido". Lutz, que estudia en la Universidad de Florida Central, dice que recibió la disculpa poco después de que la relación terminara y admite que probablemente no fue la mejor decisión tuitear la carta corregida.