Un joven se va de viaje tras renunciar a su trabajo porque le negaron las vacaciones

No es fácil hoy en día encontrar trabajo, sobre todo si eres joven. Mucho más difícil es poder encontrar un trabajo con buenas condiciones laborales. Y este debate se ha abierto a partir de un tuit de un joven colombiano que ha levantado ampollas en las redes.

El pasado 29 de junio,publicó un tuit en el que anunciaba que, sin explicar los motivos. El tuit no tardó en hacerse viral, recibiendo un aluvión de comentarios y circulando por otras redes sociales.

Entre las críticas, los usuarios cuestionaban las ganas de trabajar del muchacho: "No me quiero imaginar cuando tengas un trabajo de esos donde hay que ponerse la camiseta porque con esos berrinches seguro si emprendes un negocio estás condenado al fracaso", recriminó un usuario. Otras personas le dieron que no era tiempo para descansar, "dadas las circunstancias", y otros le reprochaban el pertenecer a la "generación de cristal".

Sin embargo también hubo comentarios de apoyo hacia el joven, justificando que las vacaciones son un derecho para cualquier trabajador, por lo que se estaba reivindicando en negación a sus derechos laborales. Él mismo publicó en Twitter, agradecido: "Se me está rompiendo el teléfono de notificaciones de mensajes de apoyo y buenos deseos de un montón de gente de México".

Pese a los comentarios, Javier se fue de viaje unos días después, compartiendo sus aventuras en redes sociales.

