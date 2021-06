La ingeniosa respuesta de Isabel Díaz Ayuso a un joven de Barcelona que dice que se ha encontrado a su ex en Madrid

Isabel Díaz Ayuso protagonizó uno de los momentos más desconcertantes que se le recuerdan durante la campaña electoral de las recientes elecciones de Madrid, cuando afirmó que en la capital puedes cambiar de pareja y "no volver a encontrártela nunca más". Esta frase despertó bromas de todo tipo, pero lo que nadie se esperaba era que la presidenta entrase en ese juego.

Ante toda la cola que trajo dicha teoría de la presidenta, un joven de Barcelona apodado @aleqsmorales en Twitter, decidió bromear con ella. El usuario twitteó: "Tía @IdiazAyuso soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio".

A esta irónica publicación, la presidenta respondió con un tweet cargado de sentido del humor. Tanto que ninguno de los usuarios parecía dar crédito al 'troleo' de toda una política al mando de una Comunidad Autónoma como es Madrid. "Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en próximas fechas", respondía Ayuso de forma ingeniosa.

Desde luego, la presencia en las diferentes redes sociales por parte de las entidades importantes es vital para mantenerse en boca de todos, pero en esta ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha llevado esto a un siguiente nivel.

