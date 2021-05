Inventan una pistola que dispara lágrimas de hielo

Se trata de una pistola que aprovecha tus lágrimas, las congela y las dispara. Una creación que fue diseñada y construida por Yi-Fei Chen, estudiante de diseño en Eindhoven.

Esta pistola se exhibió en la Semana del Diseño Holandés hace cinco años. Simplemente recoge tus lágrimas en un tubo, donde se congelan en balas por una pequeña botella de hielo seco que se adjunta a la pistola.

El arma se ha vuelto viral de nuevo, cinco años después, tras ser compartida por varias cuentas de Twitter acumulando miles de retuits.

Creo la pistola tras un malentendido con su tutor

La diseñadora de esta pistola, Yi-Fei Chen, dijo que creó esta pistola después de que tuvo un malentendido con su tutor. Dijo que esta pistola era una forma de expresarse y no un arma mortal.

Chen descubrió que le resultaba bastante difícil oponerse a sus tutores en los Países Bajos, donde estudió. Esto no se debió a que no aceptaran esa actitud en su escuela, sino a que era totalmente inaceptable en Taiwán, donde nació y se crió.

Por esta razón, se sintió frustrada cuando su tutor le dio un plazo para producir un trabajo. Ella sintió que esta fecha límite era desconsiderada e irrazonable para trabajar. Dijo que se sentía tan frustrada que lloró, pero ocultó sus lágrimas a los demás, porque no quería que la vieran en ese estado.

"Estaba demasiado emocional para controlarme, no podía contener las lágrimas, así que lloré", dijo. “Le di la espalda a los demás, porque no quería que la gente me viera llorar", aseguró.

