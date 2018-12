La instagramer 'acoplada' que usa Photoshop de la forma más extrema posible

Johanna Olsson es una conocida instagramer que se dedica a viajar por el mundo y a compartir esas imágenes por Instagram. Sin embargo, esta 'influencer' ha sido pillada usando Photoshop de una forma que jamás te imaginarías.

Por lo visto, según sus seguidores, Olsson retoca su cuerpo y lo añade a diversos paisajes del mundo para parecer que estaba allí. Algo que no han tardado en darse cuenta sus fans ya que la forma en la que lo hace es exagerada. La luz, el contraste o las imperfecciones del rostro son algunos de los retoques que se suelen hacer en las redes sociales. Pero una cosa es eso y otra distinta es coger una foto y pegarla sobre el fondo de una ciudad.

Johanna tiene casi medio millón de seguidores en Instagram, que presencian día a día la vida de lujo, viajes, moda y diseño que vive la protagonista. Sin embargo, con las últimas fotos que ha publicado de su estancia en París parece que algo no cuadra del todo y sus fans no tardaron en analizar las fotografías y darse cuenta del exceso de Photoshop.

Ante los cientos de comentarios que recibía sobre la edición, Olsson decidió confesar: "¡Chicos! Estaba en París, en este restaurante, y me sentaron en una mesa sin vistas. Yo realmente quería una foto con las vistas perfectas de París para inspiraros a vosotros, así que en vez de quejarme y pedir que me pusieran en otro lugar, decidí tomar una foto del fondo que más me gustara y ‘photoshopearla’. Eso es todo. Está todo en mis historias destacadas si queréis verlo, así que podéis ir y ver realmente estas vistas de París si nunca habéis estado, que es lo que yo quería. He hecho lo mismo en tres fotos que he puesto de París en las que he cambiado el fondo para hacerlo más bonito".

Sin embargo, sus seguidores no han encajado bien esta 'traición' y le han puesto el nombre de "la acoplada" como venganza.