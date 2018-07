Insemina a más de 50 mujeres con su propio esperma en su clínica de fertilidad

insemina | Liopardo

Donald Cline es el médico estadounidense especializado en fertilidad que ha sido acusado de utilizar su esperma para inseminar a sus pacientes. Cuatro personas lo han denunciado. El caso se descubrió cuando varias personas sin parentesco descubrieron que compartían el mismo ADN. El médico ha confesado haber usado su semen al menos en unas 50 ocasiones cuando no había ningún donante disponible. Cline asegura que su intención no era ser padre de decenas d eniños, sino que simplemente quería ayudar a todas esas mujeres, pero en ese momento no disponía del número de donantes necesarios. Al menos tendría seis hijos fruto de estas inseminaciones fraudulentas. Esta práctica fue llevada a cabo en los años 70.

