La ingeniosa idea de este hombre para aprovechar su ventana cubierta de nieve

El invierno ya ha llegado y con él las copiosas nevadas que caen en algunas partes del mundo. Una nevada como la del vídeo que te mostramos puede dejarte incomunicado durante días, lo cual no es nada deseable porque a nadie le gusta quedarse encerrado en casa, además de un peligro, ya que si ocurre algo no hay manera de salir. Sin embargo, siempre hay que buscarle la parte positiva al asunto y no caer en el fatalismo, como hace el protagonista de este vídeo.

Fan, un hombre que vive en una ciudad del frío norte de China, se encontró con que su ventana estaba toda cubierta de nieve. En vez de ponerse a picarla para intentar quitarla, se le ocurrió la brillante idea de hacer una nevera natural. Fan se puso a hacer agujeros en la nieve para guardar cosas tales como cervezas o helados por pura diversión y se dio cuenta de la gran idea que supone usar la nieve que cubre tu casa a tu favor.

Esta es una idea que nos puede ayudar a sobrellevar las grandes nevadas en casa. Cuando nos vemos en esta situación, lo normal es que nos terminemos aburriendo, por lo que tener ideas de este tipo, además de resultar bastante útiles, nos ayudarán a divertirnos un poco. Por supuesto, podemos aprovechar que no podemos salir de casa para descansar, ver películas, leer un libro o hacer todas aquellas cosas que en el frenetismo del día a día no podemos hacer.

Hay que tener también en cuenta la seguridad de la infraestructura de nuestra casa, ya que la nieve puede resultar peligrosa. Debemos retirarla de lugares como los balcones para evitar que su peso haga que se vengan abajo y vigilar que la instalación que nos provee de agua caliente siga funcionando, así como los cables de la instalación eléctrica. En el caso de que exista peligro de que las tuberías dejen de funcionar, un consejo es dejar que corra un poco de agua cada cierto tiempo y así evitaremos que se congelen.

