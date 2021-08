Influencer de día, traficante de noche: así era la doble vida de esta joven brasileña

Lorraine Cutier Bauer Romero tiene 19 años y era una reconocida influencer brasileña... durante el día. Sin embargo ha sido arrestada recientemente después de que la policía descubriera que era narcotraficante y que sus grandes ingresos provenían del tráfico de drogas, no de sus fotos de Instagram.

La adolescente, tal y como revela la policía, solía actuar en Cracolandia, un barrio de Sao Paolo conocido por el narcotráfico y la alta tasa de adictos a los estupefacientes. Por esta razón era también conocida como la "gatita de Cracolandia".

En el momento de su captura, en la casa donde se escondía en la ciudad de Barueri, se encontraba bajo la posesión de 400 dosis de diferentes narcóticos: crack, cocaína, marihuana y éxtasis. Tras ser arrestada, confesó que almacenaba las drogas en un hotel abandonado en el centro de Sao Paulo.

Durante el día, la joven interactuaba con sus seguidores y publicaba contenido en la red social de Instagram, en la que contaba con más de 100 mil seguidores. Durante la noche, vestía ropa holgada con capucha para ocultar su rostro y salía a las calles de Cracolandia.

La familia de Lorraine es millonaria y, según relata la policía, nadie sabía la noble vida de la joven. Curiosamente, la narcotraficante tenía una hija, razón por la que se le concedió arresto domiciliario; sin embargo, a los cinco días fue capturada nuevamente en Cracolandia.

Ya en la cárcel, Lorraine escribió una carta a su madre, diciendo que la quería y pidiéndole que no se olviden de ella: "Hola mamá. Sé que ahora mismo no puedo decidir ni pedirte nada. Ni siquiera puedo ver a mi hija. Te quiero mucho. No os olvidéis de mí".

