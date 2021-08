La increíble cuenta de 4000 euros en una hamburguesería de Marbella de la que todo el mundo está hablando

A todos nos gusta darnos un capricho de vez en cuando, y sobre todo en esta época del año. Pero probablemente muy pocos se puedan permitir el lujo de pagar 4000 euros por una cena en un restaurante de hamburguesas.

Este es el precio que ha pagado el usuario de Twitter Enrique Moris en Marbella. El 1 de agostó compartió el ticket de la cuenta, cabreado, quejándose porque el local le obligaba a pagar casi 400 euros de servicio:

"Un club de Marbella nos carga 372 euros de servicio, pagamos y nos levantamos. El camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella, el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere", escribe, aparentemente indignado, junto a la foto del ticket. Se puede deducir que no pagó tal dinero.

La imagen ha causado gran revuelo en las últimas horas por varias razones, pero lo que más llama la atención es el precio que los comensales han pagado por dos botellas de Don Perignon, de 1000 euros cada una.

Mientras algunos usuarios alegan que Enrique Moris subió la fotografía para presumir de dinero, otros hacen referencia a la ingente cantidad de alcohol consumida durante la velada, y muchos usuarios tachan de falta de respeto el negarse a pagar por el servicio de los camareros tras haber pagado tal cantidad de dinero por una cena.



También ha habido espacio para los memes, y muchos usuarios han bromeado con el precio tan caro que los clientes habían pagado por dos helados, haciendo referencia a la marca Magmun.

La noticia sigue dando aún mucho juego en redes sociales.