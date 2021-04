El imposible vídeo de una adolescente que consigue hablar con retardo

Estamos ante uno de los vídeos más raros que hemos publicado nunca. Mucha gente tiene alguna habilidad especial o algo único y extraño que puede hacer con su cuerpo pero lo habilidad de esta joven está sorprendiendo a millones de personas en redes sociales.

Mientras publicaba videos en TikTok en su casa en Carnegie, Pensilvania, Gracie Scullion, de 18 años, se dio cuenta de que podía retrasar su voz para que su boca se moviera, pero las palabras llegarían mucho más tarde.

"Parad, mirad esto que he empezado a hacer y ahora no puedo parar", dice Gracie en el vídeo, antes de demostrarnos su habilidad. "Hago que mis palabras se retrasen después de que las pronuncie, Es fantastico".

Parecido a la ventriloquía

El efecto de "retraso" hizo que los videos de Gracie parecieran mal doblados, lo que hizo que la gente se sintiera igualmente impresionada y confundida por ellos.

Gracie dijo: "Para hacerlo, trato de exagerar demasiado la pronuncianciónprimera palabra, pero no agregaré mi voz hasta que mi boca esté completamente quieta y cerrada. Es casi como ventriloquía, pero la ilusión de pronunciar la palabra primero, lo hace único".

"Mucha gente está preguntando como hago lo de retrasar mi voz y me piden que haga un tutorial. Sólo puedo decir que probéis con palabras que no hagan que vuestros labios se toquen al pronunciarlas", asegura Gracie. "No se me da tan bien la ventriloquía y no puedo hacer canciones ni cosas complicadas", sentencia.

