La impactante imagen de la demolición simultánea de 15 edificios en China

Presenciar la demolición de un rascacielos es un momento impactante que puede reunir a cientos de personas para observar cómo ocurre. Ahora, imagina que no es la demolición de un solo edificio, sino de 15 de ellos de forma simultánea. Eso sí que es impresionante. Esto es lo que ha ocurrido en la ciudad china de Kunming, donde 15 edificios que todavía no habían sido terminados de construir y que llevaban siete años ocupando el solar han sido han derribado. La toma de la decisión de demolerlos se debió no solo al abandono, sino también a que el agua de lluvia había inundado los sótanos de los edificios. Esta ha sido la demolición más grande, tanto por área abarcada como por número de edificios, que ha tenido lugar en China.

Como consecuencia, se creó una enorme nube de polvo en el aire. Lo cierto es que este polvo puede llegar a ser muy perjudicial para la salud. Su exposición a él de forma ocasional puede que solo cause incomodidad, además de picor nasal y de garganta. Pero su exposición continuada, ya sea porque se desempeñe un trabajo como el de albañil o porque exista una nube del calibre como la que se ocasiona en esta circunstancia, puede causar polvo en suspensión durante unos días llegando a derivar en problemas más graves como asma, lesiones nasales como la rinitis o el cáncer etmoidal, efectos en los pulmones como la silicosis y la siderosis e, incluso, cáncer de pulmón y nariz.

Por supuesto, los efectos adversos del polvo de obra dependen del material que lo constituya. Según Hilti, empresa de productos destinados al bricolaje, algunos de los componentes más peligrosos son el amianto, que pasa directamente a los alvéolos y, tras una larga exposición, puede causar cáncer; la sílice cristalina, que se puede encontrar en materiales como el hormigón, la argamasa o el gres, puede obstruir los alvéolos y provocar cáncer a largo plazo; y, por último, la madera, cuyas virutas pueden causar lesiones en las vías respiratorias si se alojan en ellas. El vídeo de la impactante demolición puedes verlo arriba.

