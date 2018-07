Historia de un doble viral: Su novio rompió con ella, su madre superó un cáncer y le tocaron 71 millones en la lotería

La increíble historia de una familia de Gales, ganadores de 71 millones de euros en el Euromillones, que ha sido viral dos veces y lleva dos semanas conquistan internet. La noticia saltaba la noticia en la web The Ladbible el pasado 3 de agosto. Esta web era una de las primeras en contar la historia de la familia Davies que conseguían superar un cáncer y ganaban la lotería en la misma semana. Liopardo | Liopardo La madre de la familia fue operada con éxito de un tumor que tenía en las glándulas tiroides en el cuello y tras ello, pidió a su hija que comprara un cupón de Euromillones, que resultó premiado con 71 millones de euros. Pero la noticia no se quedó ahí, después de conocer como con apenas 23 y 30 años, Stephanie y Courtney Davis son millonarias, la noticia volvió a dar la vuelta a internet con un segundo titular viral: “Un joven rompe con su novia y a ella le tocan 71 millones de euros en la lotería”. Liopardo | Liopardo Muchos medios apuntaban erróneamente que el chico había dejado a Stephanie Davies justo un día antes de que le tocará el precio. La realidad es que Dan White y la mayor de las Davies rompieron hace casi un año pero al tocarle la lotería él fue preguntado por los medios de comunicación británicos y aseguró bromeando que Steph podría darle "un millón por cada año que estuve con ella, no le diría que no". Liopardo | Liopardo