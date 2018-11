Graban a un 'monstruo de alcantarilla' y las imágenes no pueden ser más desagradables

Tras días de lluvia un ‘monstruo de alcantarilla’ sorprendió al dueño de una casa en Houston, Texas. Fue el quién grabó estás misteriosas imágenes en que se ve la masa de gusanos apretándose entre sí y moviéndose mientras forman una masa uniforme.

Se podría tratar de una colonia de gusanos tubifícidos también conocidos como gusanos del lodo. "El momento en que lo vi me di cuenta de que no era algo extraño", ha declarado el dueño que ha añadido como vio que "se estaba moviendo. No sabía lo que era pero podía ver a los gusanos individuales moviéndose alrededor".

En 2009 otra colonia de gusanos tubifícidos fue llamada 'monstruo de alcantarilla' después de ser encontrada en Raleigh, Carolina del Norte. Biólogos explicaron entonces que los gusanos habrían acabado en el sistema de alcantarillado por error y al no tener suelo en el que enterrarse habían acabado agarrándose unos a otros.

"Las contracciones que se ven en el vídeo son el resultado de un gusano contrayéndose y estimulando a otros gusanos a hacer lo mismo de forma simultanea por lo que la masa parece un gran músculo contrayéndose", ha explicado el biólogo Timothy Wood al Daily Mail.