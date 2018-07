Gana el concurso de "Mister Feo" en Zimbabue y critican su victoria por ser "demasiado guapo"

El pasado sábado los jueces eligieron a Mison Sere, de 42 años, como vencedor de la cuarta edición de Mister Feo. Los jueces se decantaron por Mison por su falta de dientes delanteros y sus expresiones faciales grotescas, por delante de William Masvinu, que tenía el título desde el 2012.

Masvinu y sus seguidores criticaron a los jueces al escuchar su fallo alegando que Sere era “demasiado guapo” para ganar y su fealdad no era natural ya que dependía de la falta de piezas dentales. "Yo soy feo por naturaleza. Él no. Él es feo cuando abre la boca", dijo Masvinu señalando a su rival. Por su parte otro de los concursantes, aseguró que "¿Tenemos que perder los dientes para ganar? Eso es hacer trampas". Liopardo | Liopardo Aunque nadie resultó herido, hubo una gran cantidad de empujones e insultos hacia el jurado cuando se conoció el veredicto. Los concursos de belleza son muy populares en este país del sur de África y aunque normalmente son para mujeres, el escándalo no es inusual. Liopardo | Liopardo