Una funeraria se vuelve viral por un increíble detalle que cuela en un partido de fútbol

No es habitual que una funeraria triunfe en redes sociales, pero la de Teruel se merece el primer puesto. El tanatorio San Jorge, ubicado en Teruel, ha colgado un cartel en el estadio de la ciudad para patrocinarse.

En el cartel se puede leer: "A muerte con el deporte de Teruel". Esta frase tan atrevida parece haber gustado a los asistentes y uno de ellos decidió publicarlo en Twitter. El tuit ha sido compartido por más de 5.000 personas y cuenta ya con más de 10.600 me gusta.

"Queríamos buscar algo que no ofendiera a nadie. Ese era el objetivo sobre todo. Y parece que lo hemos logrado porque no nos ha llegado ninguna queja ni mucho menos. Nos han felicitado", explican a el Huffington Post desde la empresa funeraria. "No queríamos poner sólo el nombre del tanatorio porque parece algo triste. Queríamos algo más y se nos ocurrió eso". No se esperaban tanta repercusión, pero bienvenida sea.