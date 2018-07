Fueron a poner una multa a este coche y se llevaron una increíble sorpresa

Uno de los momentos más temidos de cualquier conductor espor haber estacionado de forma incorrecta. Sin embargo, los agentes de seguridad que te vamos a mostrar a continuación tuvieron que enfrentarse a algo muy diferente.se encontró con un vehículo mal estacionado que ponía en peligro la seguridad en la carretera, pero lo que no sabían era que, en realidad, se trataba de una broma., un chico de 33 años que se adelantó a los acontecimientos. El joven esculpió un coche a tamaño real de nieve y los agentes no se dieron cuenta hasta que no pasaron unos segundos y ya se disponían a dejar la multa en el coche. ¿Qué te parece?