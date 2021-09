Una familia detecta una supuesta presencia paranormal a la que su perros ladran tras instalar una cámara de seguridad

Más información VÍDEO: Graban a un extraño fantasma parecido a Gollum saliendo de un bosque en Canadá

Un padre y su hijo se sintieron 'asustados' después de una serie de sucesos sobrenaturales en su hogar y después de un tiempo sin saber si estaban imaginando cosas, el dúo afirma que han capturado imágenes de fuerzas espeluznantes.

Marc, de Oldham, Greater Manchester, había sido cauteloso con una habitación de su casa durante algunos años, ya que sus tres perros se habían esforzado por evitar el espacio y gruñir ante cosas invisibles allí.

Afirma que también escuchó pasos misteriosos en el interior, a pesar de que la habitación estaba vacía.

Después de notar que los elementos se movían solos, su hijo Zachary, de 26 años, instaló una cámara en julio para investigar y lo que capturaron dejó al dúo previamente "escéptico" convencido de que no estaban solos.

Las imágenes capturadas después de que se activó el sensor de movimiento revelan una misteriosa sombra negra cruzando la habitación.

El pintor de 49 años dice que las fotos lo han 'conmocionado' a él y a Zachary y que la gente los ha instado a llamar a un médium, aunque el par de miedos que molestan al espíritu han decidido aguantarlo hasta que se muden el próximo mes.

Marc dijo en declaraciones al Daily Mirror: "Ha estado sucediendo durante los últimos dos años. Escuché ruidos extraños. Pero no pensé demasiado en eso".

Zachary decidió que ya había tenido suficiente y se compró una cámara que tomaba fotos, pero no videos. Tenía un detector de movimiento. "Cuando vimos lo que lo había disparado para tomar fotografías, estábamos pensando en todo lo que podíamos intentar y desacreditarlo. Pensamos que seguramente debía haber sido una mosca que se dirigía hacia la lente o algo así.

"Pero esta cosa oscura aparecía al lado de la cama, en la esquina, encima de la cama, en todas partes. No teníamos ninguna explicación para eso". El padre continuó diciendo que pasaron mucho tiempo tratando de encontrar una explicación normal para lo que habían visto. "Seguimos preguntándonos si era una mosca, pero pensé 'Puedes ver a través de ella, ¿cómo puede eso causar una sombra negra como esa?'"

"Crea una sensación realmente incómoda. Zachary odia las moscas, no puede soportar el sonido del zumbido, así que mantiene la ventana cerrada y siempre revisa cuando entra. Definitivamente no era una mosca". No lo sé. .lo que podría ser. Pero cuando vi el orbe dispararse en el video, eso me hizo pensar 'Esto no es solo una mosca o algo borroso'.

“No sé qué podría ser. Pero cuando vi el orbe dispararse en el video, eso me hizo pensar 'Esto no es solo una mosca o algo borroso', sentenció.