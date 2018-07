Facebook bloquea a un usuario por llamarse 'Something Long and Complicated'

Facebook decidió bloquear la cuenta de un usuario británico cuando este decidió inscribirse con su nombre real, 'Something Long and Complicated'. Something Long and Complicated nació en 1985, y fue inscrito en el registro con el nombre de William Wood. Pero en 2007, no sabemos si por hacer la broma, se cambió de manera legal su nombre al que tiene ahora 'Something Long and Complicated'. Liopardo | Liopardo Pese a que la red social insistió en que su nombre era falso, terminó cediendo ante la presión de la gente y terminó habilitando la cuenta del británico.