Estos novios descubren que tienen una foto juntos antes de que ella naciera

La historia que han compartido estos novios está arrasando en Twitter. Y es que, Mayela y Juan, descubrieron que su primera foto juntos fue antes de conocerse, incluso ni había nacido ella. ¿Destinados a estar juntos?

Juan se dio cuenta cuando vio una foto de él cuando era pequeño en el colegio, observando bien la foto vio que la madre de Mayela era la que se encontraba detrás de él y estaba embarazada de su actual novia. La madre de Mayela era profesora de Juan, el que sería el futuro novio de su bebé en aquel momento.

"En esta foto, mi mamá embarazada de mí cuando era maestra en el kínder de mi novio, y mi novio en su pastorela con su paliacate. Esta sí es nuestra primera foto juntos." contó Mayela en Twitter

En poco tiempo se hizo viral, consiguiendo más de 90mil me gusta. Esta romántica historia ha enganchado a los usuarios en las redes, muchos de ellos querían saber más detalles de esta bonita relación.

"No sé si sea el destino, un hilo rojo, o Dios... en realidad creo que no importa; la foto es una foto increíble, pero creo que lo importante es lo la manera en la que hemos vivido nuestra relación y las cosas que he aprendido", expresó Mayela en una publicación.

