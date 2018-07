Estos ladrones robaron un coche y huyeron por el peor camino posible

Martin Tolan y un colega decidieron robar un coche, en concreto un mini cooper, en una zona de Birmingham. A pesar de que la policía no dudó en perseguirles por la ciudad, estaban seguros de que se saldrían con la suya porque todo había salido según lo planeado. Sin embargo, la suerte de estos saqueadores cambió y, por desgracia para Tolan y su acompañante, acabaron en un atasco provocado por un semáforo en rojo del que, por más que lo intentaron, no consiguieron salir. Según podemos ver en los vídeos que han grabado los demás conductores y viandantes, la policía les capturó no sin antes romper los cristales del mini para detenerles.

Ahora los ladrones deben cumplir una pena de 10 años de cárcel por robo y conducción temeraria. Seguro que se lo pensarán mejor para la próxima vez.