Esto es lo que te puede pasar si utilizas WhatsApp en el trabajo

¿Hablas por WhatsApp en el curro? ¿Pierdes el tiempo en las redes sociales o jugando al Candy Crush a escondidas? Ten cuidado porque a tu jefe puede no sentarle demasiado bien que no estés pendiente de tus tareas y andes todo el día pegado al móvil. Un vídeo se ha hecho viral en que se ve a un joven trabajador de pie junto a una hormigonera usando su Smartphone mientras sus compañeros trabajan. Todo va bien hasta que el jefe se acerca coge el móvil del chaval y lo lanza dentro de la hormigonera que está en funcionamiento. Consigue recuperarlo en medio del hormigón pero no sabemos si se le estropea para siempre o no.

FUENTE: Europa Press