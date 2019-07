Emily McGuire es una fotógrafa y la protagonista de esta historia. Su marido quiso sorprenderla con algo personalizado para ella por su cumpleaños y su gran idea llegó en forma de paquete, sorprendiendo a la cumpleañera y a sus seguidores de Instagram.

La creatividad de Marc, marido de Emily, se basó en centrarse en una de las grandes pasiones de la fotógrafa: la compra online. Para su regalo quiso darle una tarta con la forma de uno de los tantos paquetes que recibe por todas sus compras, haciendo un pastel de lo más original y personalizado.

La primera vez que Emily vio su tarta de cumpleaños pensó que era un verdadero paquete de Amazon, sin darse cuenta de que se trataba de algo muy diferente y especial. ''Al principio creía que era una caja, después me di cuenta de que no lo era y me reí muchísimo''. Se sorprendió tanto al ver el pastel que compartió unas fotos en sus redes sociales y se han vuelto virales. Todo el mundo se encentra fascinado con la gran creatividad y originalidad del marido de Emily y se lo han demostrado con más de mil me gustas y decenas de comentarios en el post de Instagram donde compartió las fotografías de su tarta de cumpleaños personalizada.

Para ver el pastel al completo desliza la galería:

Mac, el marido de Emily, decidió llevar a la realidad esta ingeniosa idea y ver quién podía hacerle esta tarta personalizada y tan sumamente creativa. Para ello contactó con Sweet Dreams Bakery of Dunn, una pastelería estadounidense que realizó el pastel de la forma más realista posible, basándose en un paquete real con su destinatario, remitente y el resto de características que se encuentran en uno de Amazon. Tras ver su pastel a Emily le fue imposible resistirse y tuvo que ir a la pastelería para conocer a la creadora de la tarta, subiendo una foto a sus redes con ella.