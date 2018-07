Este mendigo encuentra una cartera y la devuelve. Lo que pasa después es increíble

¿Qué harías si encontraras una cartera? Este mendigo se encontró con una billetera en mitad de la calle y su reacción fue alucinante. Woralop, un mendigo de Tailandia, estaba durmiendo en una estación de metro, cuando de repente observó comopero no pudo alcanzarlo. A pesar de vivir a la intemperie y no tener nada de dinero, Woralop no se pensó ni dos veces lo que haría. Recogió la billetera del suelo con la intención de llevarla a la policía. Y así lo hizo, sin saber lo que vendría después.

Su dueño, Nitty Pongkriangyos,pudo recuperar su cartera gracias a Woralop. Al parecer en ella había una tarjeta de crédito y 600 dólares. Se informó de quien la había encontrado y se quedó bastante sorprendido. "Si estuviera en su lugar, sin dinero, me lo habría quedado", aseguró. ¿Sabéis lo que hizo Nitty? Como muestra de agradecimiento. No solo le dio un empleo con un buen salario, sino que además le compró una casa donde poder comenzar una nueva vida.

Ahora Woralop está contento y la sonrisa no se marcha de su cara. “Tener una cama limpia donde dormir me hace muy feliz”, dice.