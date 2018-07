Este joven se queda dormido en un botellón y sus amigos se lo llevan de fiesta atado a una silla

Imagínate que estas de botellón con tus amigos, te emborrachas el primero y caes rendido del sueño. ¿Qué crees que harían tus amigos contigo? Lo normal sería que te dejasen dormir la mona en casa y se fueran ellos a la discoteca sin ti, sin embargo, lo que le ocurrió a este joven no fue eso. Sus amigos no quisieron que se perdiera la juerga y se les ocurrió la brillante idea de atarlo a una silla y llevárselo con ellos de fiesta. Y para que fuese una noche para el recuerdo decidieron grabarlo todo. No te pierdas el vídeo que muestra la surrealista noche que estos jóvenes vivieron con su amigo. Después de ver las imágenes seguro que te vas a pensar dos veces lo de ser el primero en emborracharte.