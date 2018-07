Este joven quería viajar a Sidney pero terminó en Canadá: ¿Qué fue lo que salió mal?

Cuando Milan Schipper estaba buscando vuelos desde Ámsterdam a Sydney encontró un vuelo más barato que el resto. No se pregunto el porqué del precio y se lanzó a comprarlo sin hacerse preguntas. El holandés de 18 años de edad había planeado pasar algún tiempo en Australia antes de comenzar la universidad, ir a la playa y hacer surf, pero en su lugar terminó en un aeropuerto de Canadá en medio de una tormenta de nieve. Al principio no sospechaba su error y sólo se dio cuenta de que algo no estaba bien al aterrizar en Toronto para una escala. Liopardo | Liopardo Encontró a algunos empleados del aeropuerto y explicó su situación, ellos fueron los que lo ayudaron a reservar un vuelo a casa. Este joven aprendió que algunas ofertas son demasiado buenas para ser verdad cuando aterrizó en Sydney, Canadá en lugar de Sydney, Australia.