Este estudiante chino no tiene para nada la edad que aparenta y está sorprendiendo a todo el mundo

Al mirar a Xiao Cui por primera vez, uno podría jurar que tiene al menos 80 años, pero de hecho es un estudiante de secundaria que padece una condición de salud muy rara, que causa que sus músculos faciales y la piel se caigan, haciéndolo parecer muchísimo más viejo de lo que realmente es.

Xiao Cui es estudiante en una escuela secundaria superior en Harbin, China. Recientemente se volvió viral por una una misteriosa afección que ha estado causando que sus músculos faciales y su piel se arruguen y que hace que parezca un anciano.

Los médicos aún están estudiando su condición, así que todavía no saben la forma de detenerla o deshacer sus efectos. "Estaría mintiendo si dijera que no me molesta mi apariencia, pero siempre he sido una persona positiva, es mi mayor fortaleza", dijo Xiao Cui a la televisión de su país.