Esta mujer pensaba que estaba estreñida y cuando fue al baño tuvo un bebé. Conoce esta increíble historia

Esta mujer, llamada Charlotte Bryant visitó hasta tres hospitales diferentes por un dolor de espalda y ningún médico se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Le diagnosticaron un. Sin embargo, unas horas después sucedió algo que a muchos les costara creer. Después de que los médicos le recetaran laxantes y analgésicos para el fuerte dolor que sentía. Charlotte sintió la necesidad de ir al baño, pensando que le estaban haciendo efecto los medicamentos, sin embargo se dio cuenta de que algo no iba bien, ya que en realidad estaba de parto y. Sí, estaba embarazada. Fue trasladada rápidamente a un hospital de Cardiff, donde su bebé recibió la atención médica necesaria. "Me senté en el váter y noté un fuerte dolor. Empecé a sentir algo extraño entre las piernas., pero no venía del lugar que tenía que venir…", asegura la nueva mamá. Confiesa que, pensaba que estaba cogiendo unos kilos. Y es que, siguió teniendo el período cada mes, y no notó ningún movimiento en su barriga. Por suerte, Joshua, que así es como han decidido llamar al bebé ha llegado al mundo fuerte y muy sano.