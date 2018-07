Esta mujer no se duchaba desde hace 30 años. Conoce el extraño porqué

Probablemente cuando no te duchas te sientes sucio y crees que todo el mundo a tu alrededor lo nota. Pues imagina esa misma sensación, pero durante nada más y nada menos que 30 largos años. Esta sensación es la que ha experimentado Donna McMahon, una británica que ha evitado bañarse desde que tenía 5 años. Y es que una tremenda fobia al agua limitada parte de su vida. Solo pensar que el agua podía correr por su espalda, le provocaba una gran ansiedad. Donna lavaba su cuerpo por pequeñas secciones, y ya estaba cansada de no poder disfrutar de la piscina o la playa. Sin embargo, gracias a una eficaz terapia, Donna ha conseguido meterse bajo el agua y por fin podemos verla sonriente tras su primer baño en muchos años. Liopardo | Liopardo Donna se sometió a una sesión de hipnosis en la que participó el hipnotizador Robert Hisee, quien encontró el origen de su trauma.

Liopardo | Liopardo

“Estaba en un tobogán de agua y un niño me empujó. Yo entré en pánico durante el camino hacia abajo. No pensé que mi papá me atraparía, pensé que me iba ahogar”, le comentó Donna a Hisee. La reunión que duró solo 60 minutos, le ha servido para recuperar la coherencia en su vida.