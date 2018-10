Esta instagramer se tatuó una frase gigante en su cuerpo pero después todos le dijeron que estaba mal traducida

Naz Mila es una azerbaiyana estrella de la televisión turca que se hizo muy conocida tras participar en un programa para encontrar pareja. Ahora la joven de 26 años ha compartido con sus más de 860.000 seguidores el enorme tatuaje que se acaba de hacer.

Un tatuaje gigante que nace del pecho y baja por el costado hasta la pierna. Mila se quiso tatuar un popular dicho turco que dice “Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades”. Pero en lugar de tatuárselo en lo turco quiso hacerlo en inglés y al usar el traductor falló estrepitosamente.

La frase debería decir “Only god can judge my mistakes and thruths” pero realmente pone “I can single god with my wrongs and wrongs” que traducido al español sería algo como “Puedo juzgar a un único dios con mis errores y errores”.

Naz compartió la imagen en su instagram pero ya la ha borrado. Por suerte el post de su tatuador sigue subido y se puede ver el tatuaje entero en su esplendor.

Está claro que hay que leer dos veces las cosas y tenerlas muy claras antes de tatuarte nada.