Esta familia contrató a una fotógrafa profesional para una sesión y recibieron las peores fotos de la historia

La historia publicada por Pam Dave Zaring en su cuenta personal de Facebook es lo más absurdo que vas a leer. La joven madre cuenta que contrataron un fotógrafo “profesional” para que les tome unas fotografías familiares. El fotógrafo les cobró más de 2 mil dólares por su trabajo pero el resultado fue sorprendente de mala manera. “Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a un fotógrafo, que decía ser un profesional, $ 2-250 por una sesión de fotos familiares. Por favor, vea estas fotos de verdad que nos entregó…. dijo que las sombras eran muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir literalmente no me he reído tan duro en años!!!!! No puedes hacer estas cosas arriba….. otra vez, esto no es una broma – producto final”, escribió el padre de familia en Facebook sobre las fotografías.

La publicación en Facebook tiene más de 300 mil compartidas y no es para menos. Toda la familia luce falta y muy parecido a malévolo Michael Myers, el conocido personaje de ficción de la serie de películas slasher Halloween. Mira las insólitas imágenes que están en Facebook.