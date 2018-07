Esta chica se puso bótox en la vagina y todos están flipando

Esta chica luchó durante años contra el dolor vaginal hasta que descubrió el bótox; "Me sentí muy esperanzada con este procedimiento por primera vez en mucho tiempo y no quería que me decepcionara… de nuevo. Me afectaría mucho". Liopardo | Liopardo Lara Parker es la mujer que se atrevió a documentar el proceso con el que disminuyó el dolor vaginal que padece, utilizó inyecciones de bótox y le demostró a otras mujeres con el mismo problema que hay alternativas y solución para este padecimiento. En los últimos cinco años, a Lara le diagnosticaron dolorosas condiciones vaginales: 1. Vaginismo, básicamente es la tensión de los músculos vaginales. 2. Vulvodinia, se trata de dolor vulvar crónico sin causa. 3. Vestibulitis vulvar, dolor intenso durante el intento de introducción vaginal, ya sea coito o tampones. 4. Cistitis intersticial, vejiga dolorosa en ocasiones por disfunción del suelo pélvico. 5. Endometriosis, cuando el tejido endometrial se encuentra fuera del útero en otras partes del cuerpo. 6. Una disfunción del suelo pélvico general como resultado de esto. En su blog personal relata cómo es la vida de una mujer que nunca ha podido tener una penetración vaginal por el intenso dolor que estas condiciones le provocan, ni si quiera puede ponerse un tampón.

Después de 3 años de terapia física y trabajo de dilatación, no notó los resultados que ella esperaba. Por esa razón decidió investigar sobre los beneficios del bótox como dilatador muscular. Pasó un largo tiempo buscando una clínica dónde poder realizarse la intervención, pero le costó un montón, ya que la técnica aún es incipiente y no muy popular. Finalmente llegó al Roxbury Institute en Berverly Hills, donde pudo someterse a la intervención que quería. Con el procedimiento logró reducir en un 80% el intenso dolor que sentía, pero ella está consciente de que el alivio es temporal y no una solución definitiva.