La entrañable nota de un vecino sobre su aspiradora que ha desatado las risas en Twitter

Una cuenta de Twitter llamada @LiosdeVecinos que, como bien señala su nombre, publica anécdotas graciosas entre vecinos, ha compartido la nota de una persona que, desesperado, trata de encontrar su aspiradora.

Por lo visto el autor de la nota dejó la puerta de su casa abierta y su robot aspirador se escapó. Dios sabe dónde habrá llegado aspirando, que no consiguió encontrarlo por ningún sitio. Así que el pobre, desesperado, suplica ayuda a los vecinos para hallar su paradero, llegando a ofrecer una recompensa. Como no tiene teléfono, sugiere dos puntos para poder dejar al robot, que enternece nada más leerlo. Además, puntualiza que el aparato no es de gama alta, sino del Lidl, y que lo ha comprado con mucho esfuerzo:

"Ayer se salió de mi casa el robot aspirador, y no lo encontramos.", comienza la nota de captura. "Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es del bueno, es de la marca Lidl. Por favor si alguien lo encuentra, que lo deje en la tienda de Milagros, en Mariquita trasquilá (que yo no tengo teléfono), o más arriba en la casa del Antonio el Pato. Le haré un regalito. GRACIAS".

El tuit lleva ya más de 10.000 Me Gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces. Por desgracia aún se desconoce el paradero del robot, que a estas alturas ya habrá salido de la ciudad; pero las respuestas a la publicación no tienen desperdicio alguno. Desde referencias a dibujos animados, hasta bromas con una posible rebelión de los robots, pasando por usuarios que han empatizado con la pobre víctima y desean de corazón que encuentre su aspiradora:

