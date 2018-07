Encuentran un 'OVNI' en una calle de Londres y la policía pide ayuda por redes sociales para averiguar que es

Un vecino de Kingston, un barrio en el sudoeste de Londres, no podía creerse lo que vio hace unos días en mitad de la carretera en la medianoche. Un objeto extraño y en llamas que parecía haber caído del cielo hizo que el hombre llamase a la policía. Cuando llegaron los agentes, tal y como han publicado en Facebook, no daban crédito a lo que contemplaban. Un objeto que parecía un OVNI se había estrellado contra la calzada. Se trataba de un objeto de color azul, de forma hemisférica y con piezas naranjas que debido al golpe se habían despegado de la estructura principal. Además estaba en llamas, lo que creaba más misterio en torno al supuesto OVNI. Al llegar los bomberos, la reacción fue exactamente la misma, asombro y desconcierto ante lo que tenían frente a sus ojos.Una investigación más profunda desveló el misterio. No tenía nada que ver con un objeto extraterrestre sino que se trataba, según ha publicado la policía de Kingston en Facebook, de un horno de pizzas que la policía no ha conseguido saber aún como llegó hasta allí en ese estado. FUENTE: Europa Press