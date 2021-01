Encuentran en Papúa Nueva Guinea una botella con un mensaje dentro que fue lanzada hace dos años al mar

En noviembre de 2020 en las remotas Islas en Conflicto de Papúa Nueva Guinea, el guardabosques de conservación Steven Amos estaba limpiando la playa en la isla Panasesa cuando se topó con algo que no fue tirado al mar sin pensar, una botella de cristal perfectamente sellada y que contenía una carta.

Casi dos años antes, la entonces estadounidense Niki Nie, de 17 años, había dejado caer el mensaje por la borda de su barco cuando cruzaba el ecuador, navegando con su familia entre Vanuatu y las Islas Marshall.

"Supongo que si estás leyendo esto, significa que esta botella ha sobrevivido a su largo viaje y logró aterrizar con seguridad en tus manos. ¡Espero que te encuentre bien!

Tengo mucha curiosidad por saber dónde cayó esta botella y cuánto tiempo tardó en llegar", dice la carta.

"Cuando leí la carta, hice todo lo posible por ponerme en contacto con la señorita Nie y con la ayuda de mi colega; pude hacerlo. Estaba tan emocionado que no podía dormir cuando me dijeron que me reuniría con ella a través de Zoom ", dijo Amos a The Guardian.

La dirección de correo electrónico de la carta rebotó, pero una publicación en redes sociales llegó hasta Nie, quien respondió. La pareja finalmente pudo encontrarse a través de Internet.

Nie le dijo a The Guardian: "Cuando tiré la botella por la borda, nunca imaginé que conocería a la persona que encontró mi mensaje. Tampoco hubiera imaginado que [la botella] hubiera aterrizado en Alotau, Papúa Nueva Guinea, pero es increíblemente sorprendente".

Amos ha invitado a Nie a las Islas Conflicto cuando las restricciones de Covid-19 se alivien.

