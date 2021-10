Encuentran una guitarra robada hace 45 años a un legendario roquero gracias al uso del reconocimiento facial

La guitarra fue robada hace décadas al músico canadiense Randy Bachman, de los grupos de rock The Guess Who y Bachman-Turner Overdrive, que la había dado por perdida para siempre pero el milagro ha oacurrido gracias a la perseverancia de uno de sus fans y el uso de la teconología de reconocimiento facial.

El guitarra en cuestión era naranja, marca Gretsch, modelo 6120 Chet Atkins de 1957 y se perdió en Toronto en 1976. Compró cientos de otras guitarras Gretsch, pero el ex guitarrista de Guess Who no pudo encontrar esa guitarra que era el amor de su vida.

La guitarra se perdió mientras Bachman estaba armando un álbum para Bachman - Turner Overdrive en Toronto. Su road manager llevó la guitarra al hotel cuando salieron. Según Bachman, la guitarra fue puesta en la habitación del hotel con otro equipaje, y en los cinco minutos que tardó en pagarse la factura del hotel, el instrumento fue robado.

"Fue terrible", dijo Bachman. "Lloré literalmente toda la noche. Me encantaba mucho esta guitarra".

La guitarra, que usó para escribir canciones como "No Sugar Tonight, Takin", "Care of Business" y "American Woman", milagrosamente resurgió en Tokio durante la pandemia. Después de una búsqueda de décadas apareció después de que un fan de Bachman usara reconocimiento fácil para rastrearla.

En plena pandemia de covid-19, el músico se quedaba en casa grabando videos para redes sociales, cuando recibió un correo electrónico de un fanático, en el que aseguraba que había encontrado su instrumento.

"Afirmó que había realizado el reconocimiento facial de mi guitarra. Le dije: '¿de qué estás hablando?' Me contestó: 'Bueno, lo hacemos para las caras. La guitarra tiene una cara, ¿verdad?'", contó Bachman.

El 'software' que el admirador usó para buscar imágenes en la Red había detectado una peculiar marca de la madera del instrumento registrada en las fotos antiguas del músico. Posteriormente, le envió un video navideño de un músico japonés, conocido como Takeshi, tocando su guitarra.

"El momento que lo vi, ya sabía que era ella", sentencio Bachman. Después consiguió ponerse en contacto con Takeshi gracias a la ayuda de la pareja japonesa de su hijo y estuvieron hablando durante horas.

Takeshi le explicó que había comprado el instrumento en una tienda musical y acordó devolversela a su dueño original siempre que este le comprará una guitarra similar de la misma marca.

