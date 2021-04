Twitter no deja de sorprendernos y esta vez es con algo que no habiamos visto nunca.

Paula Payann, una joven streamer de Cádiz, se ha vuelto viral al encontrar un surrealista objeto dentro de una bolsa de patatas fritas: unas gafas de ver.

"Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake)", escribió en un tuit que ya supera los 40.000 'me gusta' y los 700 comentarios.

"Antes de cenar, viene y me pregunta ’Paula, me iba a comer estas patatas, pero ¿esto no son unas gafas?′ y me enseña el paquete donde no se ven siquiera las gafas como tal, solo se veían las patillas", ha relatado.

"Total, que coge el paquete y empieza a manosearlo para ponerlas rectas y empezamos a reírnos, llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se les habrá caído en la fábrica, no tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas", ha añadido Paula.

Para darle validez a la historia y que nadie pueda decir que es mentira Paula ha publicado fotos desde todos los ángulos de vista posibles del paquete para demostrar que la bolsa estaba cerrada y que no había sido ella la que metio las gafas dentro.

Al volverse viral la historia Cortijo del Olivar ha respondido a Paula en Twitter explicando como llegaron las gafas a la bolsa y ofreciéndole una caja de sus productos.

