Emiten porno por error en las pantallas del aeropuerto de Lisboa

Hace poco saltó la noticia de u n supermercado de California que emitió gemidos y sonidos sexuales por megafonía . Ahora nos encontramos con una situación similar sólo que está vez con imágenes de por medio y en el aeropuerto de Lisboa. Un hombre que esperaba para recoger su equipaje en el aeropuerto de Lisboa en Portugal, quedó sorprendido al ver que en las pantallas se estaba proyectando una película porno. El hombre cogió su móvil y empezó a grabar. "No lo puedo creer es una porno y nadie dice nada”, dijo el hombre, que añadió que nadie se acercó a dar explicaciones del caso.

Según The Independent, el incidente ocurrió por ahí de las 3:00 horas del jueves 22 de octubre, momento en el que muchos de los clientes que esperan su vuelo están durmiendo. Un portavoz del aeropuerto de Lisboa dijo no poder explicarse el erro y aseguró que "la situación se corrigió rápidamente. No hubo quejas".