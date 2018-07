Emerge un elefante gigante del océano en Islandia

Recientemente descubrimos esta roca milenaria que se encuentra en la isla de Heimaey en el sur de Islandia. Cuando la marea baja en este acantilado de basalto se puede ver con claridad la figura de un elefante gigante que emerge del océano. Liopardo | Liopardo Al principio pensábamos la foto podía estar trucada pero no, buceando en internet encuentras muchas referencias a esta famosa roca. Heimaey es la isla más grande en el archipiélago de las Islas Vestman, un conjunto de islas formadas por volcanes y que tienen en esta roca uno de sus puntos más turísticos. No se que tiene los elefantes que automáticamente me hacen pensar en Disney y en esta canción.