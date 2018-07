Eliminan a dos playmobil de un belén por una escena subida de tono

El belén de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) se ha hecho famoso. Nada tiene que ver el hecho, no obstante poco común, de que esté compuesto por clicks de Playmobil. La noticia la han dado dos de sus 'integrantes' que, tal y como informaba La Rioja , se encontraban en una situación un tanto tórrida. Los encargados de instalar este peculiar nacimiento son los miembros de la asociación Aesclick , que lo hacen por segundo año consecutivo. No sólo las figuras dan originalidad al belén, también diferentes escenas en forma de guiño a los visitantes. Sin embargo, el acto que recreaban los dos clicks eliminados no parece haber hecho mucha gracia entre el público. Por ello, tal y como asegura el portavoz de la catedral, se han visto obligados a suprimir esa escena del belén.