El sistema automático de pasaportes de Nueva Zelanda rechazó la foto de este hombre por el motivo más increible

Un hombre con rasgos asiáticos, originario de Taiwán, está teniendo más de un problema para poder renovar su pasaporte ya que el sitio web de Nueva Zelanda encargado de ello no fue capaz de identificar sus ojos en el reconocimiento facial cuando cargó la fotografía que le pedían para realizar el trámite. "Me pareció muy divertido y nada racista", comentó para Mashable Richard Lee que añadió "Es un robot, no tenía mala intención". Según narra el DJ y estudiante de ingeniería aeroespacial, había enviado la fotografía al sistema de inspección on line, sin embargo, la respuesta de éste fue el rechazo de la imagen, ya que en la imagen no se alcanzaban a a ver que tuviera los ojos abiertos. "No hay resentimientos de mi parte, siempre he tenido los ojos muy pequeños y la tecnología de reconocimiento facial es relativamente nueva y poco sofisticada", agregó el chico de 22 años. En tanto, este hombre posteó la imagen en su Facebook y muchas personas expresaron su enojo con la situación. Sus amigos de Nueva Zelanda y Australia se molestaron bastante e incluso decían que la máquina era racista. El se lo tomo con mucho más sentido del humor.