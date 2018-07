El hombre que orinó encima de los pasajeros de un avión

Jeff Rubin, de 27 años, fue arrestado el pasado viernes, después de que aterrizara el avión en el que viajaba en el aeropuerto de. La Policía y gran parte de los pasajeros afirmaron que Rubin había pasado la mayor parte del vuelo durmiendo. Cuando quedabanpara aterrizar, se despertó y comenzó a orinar a través del hueco que separaba los asientos de la fila de delante y, por lo tanto, encima de los pasajeros que viajaban en ellos. En el informe, se habla de que este hombre perdió el equilibrio mientras llevaba a cabo su hazaña, y manchó a variosmás, los asientos y el equipaje. Liopardo | Liopardo El personal del avión pidió calma entre los pasajeros, tal y como informó después a las autoridades, una reportera del Alaska Dispatch News que se encontraba sentada cerca del suceso. "No es como si alguien hubiera estado gritando, la gente no se dio cuenta de nada hasta que los asistentes de vuelo se acercaron a mí y me dijeron que la Policía iba a subir a bordo". Cadwell narró después que la Policía tuvo que despertar a Rubin cuando llegó a bordo, ya que parecía estar dormido de nuevo. No se sabe muy bien lo que ocurrió, pero Jeff Rubin pasó algo más deen la cárcel, y ahora se enfrenta a un juicio por "tirar basura ofensiva".