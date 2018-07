El decálogo de una web católica para que padres disuadan a sus hijos de tener sexo

No es necesario tener escopetas "pero se pueden mencionar con humor". "¿Te gusta cazar, hijo?, podemos quedar un día y te enseño mi colección de armas"... es una de las diez recomendaciones que una web católica ofrece a los padres para disuadir a los jóvenes de tener relaciones sexuales con sus hijas. En las otras nueve hay de todo: hacerse con el móvil del joven, con la matrícula y el modelo de vehículo, preguntarle qué religión profesa, interesarse por sus planes de futuro... Y, por último, pero no por ello menos importante, "preguntarle cuáles son sus convicciones respecto a la castidad". Este "decálogo para padres" ha sido publicado por la web ReligiónenLibertad , propiedad de la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI que está formada por seglares católicos que son padres de familia y tienen distintas sensibilidades espirituales, según explican ellos mismos. Aunque tiene carácter laical, jurídicamente está dentro del amparo de la Iglesia católica como fundación pía autónoma privada, y la rendición de las cuentas y su aprobación, así como otras atribuciones, son competencia exclusiva del arzobispo de Madrid. Con el título "10 cosas que, como padre, querrás preguntar a ese chico que quiere salir con tu hija" se insta a los progenitores cuyas hijas hayan iniciado una relación sentimental con un joven a, aunque no se posean armas, mencionarlas. "Todos han oído hablar de esos papás que tienen una escopeta sobre la mesa mientras hablan con el asustado pretendiente", señala. Y propone que aunque no haya escopeta, se mencionen las armas "con humor" y hablar de una supuesta colección y del gusto por la caza. "Las diez preguntas clave no tratan del pendiente ni el colgante del chico, van a lo importante", se asevera en la página. Del decálogo de recomendaciones algunas son traducciones de la web americana www.allprodad.com, cuyo objetivo es "proporcionar orientación y consejos prácticos en la crianza de los hijos de una manera que da vida", se indica en la propia página. Según ReligiónenLibertad "en cualquier caso, un padre tiene derecho a localizar a los chicos que se interesan en su hija y a tantearlos con preguntas, para proteger el corazón de la chica y prever heridas emocionales y sentimentales que pueden dañarla durante años". FUENTE: EFE