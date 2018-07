El código QR de una botella de kétchup lleva a un sitio porno

Heinz Ketchup se ha tenido que disculpar con un consumidor alemán por culpa del código QR que había en uno de sus botes que en lugar de dirigir a contenido de la compañía llevaba directamente a una web porno. Daniel Korell escaneó con su móvil el código QR que aparecía en uno de los frascos de ketchup de la compañía. Pero en lugar de encontrar con la promoción que anuncia la etiqueta, se abrió la web porno alemana Fundorado.que incluye el QR para obtener más información estuvo, siendo este último año cuando el, quedando libre para nuevos dueños.

La botella en la que Korell encontró el código no era nueva, según ha contado el medio The Local. El consumidor decidió escanear el código de una botella cuyo contenido fue gastado tiempo atrás y desde entonces había sido rellenada. Ante la sorpresa, Korell decidió escribir a Heinz Ketchup en su página de Facebook, para quejarse. "Incluso si la botella es una sobra, todavía está en muchas casas", ha escrito el consumidor, y ha añadido que "es incomprensible que no reservarais el dominio por uno o dos años. No cuesta un mundo". La compañía Heinz Ketchup ha pedido disculpas a Korell y dicho que le dejará crear su propia etiqueta. Además, le enviarán una botella de ketchup, de forma gratuita, con la etiqueta de su diseño. FUENTE: Europa Press