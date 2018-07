Dos hipopótamos salvan a un ñu de la boca de un cocodrilo para después hacer esto

Un ñu estaba siendo atacado por un cocodrilo en el parque del Kruger de Sudáfrica cuando dos cocodrilos entraron en escena. Este espectacular video fue grabado por Mervyn Van Wyk un jubilado que estaba visitando el parque con su mujer. Pero la intención de los hipopótamos no era salvar al ñu para que siguiera corriendo y viviendo libre por la sabana. Acto seguido intentaron atacarlo, aunque no para comérselo, estaban demostrando una actitud territorial y no querían a otros animales en sus aguas.