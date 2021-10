Dos hermanos que se llevan dos años descubren que son gemelos

Más información 66 impactantes vídeos médicos y de granos que no querrás ver pero terminarás viendo

Estos hermanos se han vuelto virales después de revelar que son gemelos a pesar de haber nacido con casi dos años de diferencia.

Sarah Sargent, de 18 años, dijo que no tenía ni idea de que su hermano mayor Will, de 20, era su hermano gemelo hasta hace dos años, cuando sus padres se lo dijeron oficialmente.

Los hermanos fueron concebidos el mismo día, a la misma hora mediante FIV, a partir del mismo lote de embriones, pero en lugar de ser implantados al mismo tiempo, Sarah se mantuvo en el congelador durante 18 meses más.

Sarah, de Hobart, Tasmania, compartió su increíble historia en TikTok, donde se volvió viral rápidamente y desde entonces ha recibido más de nueve millones de visitas.

La estudiante universitaria dijo: 'Mis padres tuvieron hijos usando fecundación in vitro. Mamá produjo muchos huevos con cada ciclo de FIV '.

"La clínica intentó fertilizar todos los óvulos y tuvo una tasa de éxito razonablemente alta. Se examinan los embriones y primero se utilizan los dos más fuertes".

“Uno de estos embriones llegó a término y fue entonces cuando nació mi hermano. Los otros embriones se congelan para que estén disponibles para su implantación en el futuro ”.

"Yo era uno de estos embriones y me descongelaron y me implantaron unos 12 meses después del nacimiento de mi hermano gemelo Will, en enero de 2001", sentenció.

La increíble historia está sorprendiendo a muchos y generando un debate entorno a los limites de la fecundación in vitro.

VER MÁS: ¡No comparte su comida!