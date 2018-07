Dos abuelas gallegas descubren marihuana en su huerto: "Te tengo que enseñar una cosa, pero tiene que ser secreto"

Llega un nuevo y genial video viral desde Galicia. Maruxa le enseña a su amiga Carmen una planta de marihuana que había encontrado en su huerto de Sadurniño (A Coruña): "Te tengo que enseñar una cosa, pero tiene que ser secreto".

La idea de grabarse en vídeo y colgarlo a YouTube forma parte del proyecto "Tengo un huerto en San Sadurniño", puesto en marcha por Aula CEMIT de la localidad coruñesa, cuya finalidad es conseguir la alfabetización digital y la inclusión tecnológica de sus habitantes, así como dar a conocer el mundo rural y la experiencia del trabajo en el campo en Internet. La conversación entre estas dos amigas no tiene desperdicio: - "Nos van a llevar presas. Estaremos con la Pantoja". - "Lo peor es saber cómo prepararla, no sé cómo se hace". - "Pero esto, ¿se fuma o se esnifa?" - "Tenemos que buscar en Internet a ver cómo se hace" - "A mi lo de esnifar no me va que tengo la boca muy grande". Las mujeres desconocen cómo ha podido crecer la planta en aquel lugar pero, entre risas, comienzan a divagar y terminan averiguando hasta por qué los loros cantan tanto en la localidad. ¿Será por su nueva dieta?